Дегтярёв призвал прекратить митинги в поддержку Фургала

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв призвал людей прекратить акции в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала.
Дегтярёв призвал прекратить митинги в поддержку Фургала
  • © Администрация Хабаровского края

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Дегтярёва, которое транслировалось на его странице в Instagram (35:46).

«Вас я призываю: надо заканчивать с этим. Судьба Сергея Ивановича в руках правосудия. Партия ему помогает. Пожелаем им успеха. Москва всё услышала, вас вся страна наблюдает. Поэтому я всё-таки буду призывать без остановки, чтобы несанкционированные митинги во время режима ограничений не проводить», — сказал он.

Ранее мэрия Хабаровска рассказала, сколько человек приняли участие в несанкционированной акции в поддержку Фургала, которая прошла 25 июля.

Фургал был задержан 9 июля. По версии следствия, он причастен к организации убийств и покушений на убийство предпринимателей, совершённых преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

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