В Хабаровске рассказали о несогласованной акции в поддержку Фургала

Мэрия Хабаровска рассказала, сколько человек приняли участие в несанкционированной акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, которая прошла 25 июля.

«В краевой столице проходит очередная акция в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. На площади перед правительством региона сегодня собралось около 3 тыс. человек... Во время шествия к толпе присоединились ещё около 3 тыс. человек», — указывается на сайте мэрии.

По данным городской администрации, всего акция собрала около 6,5 тыс. горожан.

Фургал был задержан 9 июля. По версии следствия, он причастен к организации убийств и покушений на убийство предпринимателей, совершённых преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.