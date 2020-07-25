В Хабаровске рассказали о несогласованной акции в поддержку Фургала

Короткая ссылка
Мэрия Хабаровска рассказала, сколько человек приняли участие в несанкционированной акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, которая прошла 25 июля.
В Хабаровске рассказали о несогласованной акции в поддержку Фургала
  • РИА Новости
  • © Викентий Барковский

«В краевой столице проходит очередная акция в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. На площади перед правительством региона сегодня собралось около 3 тыс. человек... Во время шествия к толпе присоединились ещё около 3 тыс. человек», — указывается на сайте мэрии.

По данным городской администрации, всего акция собрала около 6,5 тыс. горожан.

Фургал был задержан 9 июля. По версии следствия, он причастен к организации убийств и покушений на убийство предпринимателей, совершённых преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить