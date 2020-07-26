Два выпускника из Петербурга набрали 300 баллов по трём предметам ЕГЭ

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Два выпускника из Санкт-Петербурга набрали по 300 баллов на Единых государственных экзаменах по математике, информатике и физике.
Два выпускника из Петербурга набрали 300 баллов по трём предметам ЕГЭ
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию.

«Всего в этом году мы зарегистрировали 20 стобалльных результатов по физике. А по истории стобалльников набралось уже 96 — в три раза больше, чем было в прошлом году», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что выпускник из Костромы набрал 400 баллов по ЕГЭ по информатике, русскому языку, профильной математике и физике. Об этом сообщает «Российская газета».

За всю историю проведения единого госэкзамена только четыре школьника в России смогли набрать 400 баллов. Костромской стал пятым.

Ранее выпускница Полина Лыскова из Кирова рассказала, как набрала 300 баллов по итогам Единого государственного экзамена по трём предметам.

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