Два выпускника из Петербурга набрали 300 баллов по трём предметам ЕГЭ
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию.
«Всего в этом году мы зарегистрировали 20 стобалльных результатов по физике. А по истории стобалльников набралось уже 96 — в три раза больше, чем было в прошлом году», — заявили в ведомстве.
Также стало известно, что выпускник из Костромы набрал 400 баллов по ЕГЭ по информатике, русскому языку, профильной математике и физике. Об этом сообщает «Российская газета».
За всю историю проведения единого госэкзамена только четыре школьника в России смогли набрать 400 баллов. Костромской стал пятым.
Ранее выпускница Полина Лыскова из Кирова рассказала, как набрала 300 баллов по итогам Единого государственного экзамена по трём предметам.