Выпускница из Кирова рассказала, как набрала 300 баллов по итогам трёх ЕГЭ

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Выпускница Полина Лыскова из Кирова рассказала, как набрала 300 баллов по итогам Единого государственного экзамена по трём предметам.
Выпускница из Кирова рассказала, как набрала 300 баллов по итогам трёх ЕГЭ
  • РИА Новости

«После сдачи ОГЭ в девятом классе я поняла, что хочу связать свою жизнь с техническими науками. И уже летом я начала готовиться к трём предметам: русскому языку, профильной математике и информатике», — заявила она в беседе с progorod43.

Лыскова дополнительно занималась с учителями после уроков, в 11 классе стала посещать факультативы в лицее и готовиться к ЕГЭ самостоятельно.

«Огромная поддержка со стороны родителей, преподавателей и друзей повлияла положительно на полученный результат. Мама с папой предоставили мне свободу выбора, не давили на меня, всегда были рядом», — отметила она.

Выпускница подала документы в Санкт-Петербургский государственный университет. Она рассматривает варианты с поступлением и в другие вузы.

Ранее, как сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о проведении Единого государственного экзамена по русскому языку, который состоялся 6—7 июля.

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