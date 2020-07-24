Выпускница из Кирова рассказала, как набрала 300 баллов по итогам трёх ЕГЭ

Выпускница Полина Лыскова из Кирова рассказала, как набрала 300 баллов по итогам Единого государственного экзамена по трём предметам.

«После сдачи ОГЭ в девятом классе я поняла, что хочу связать свою жизнь с техническими науками. И уже летом я начала готовиться к трём предметам: русскому языку, профильной математике и информатике», — заявила она в беседе с progorod43.

Лыскова дополнительно занималась с учителями после уроков, в 11 классе стала посещать факультативы в лицее и готовиться к ЕГЭ самостоятельно.

«Огромная поддержка со стороны родителей, преподавателей и друзей повлияла положительно на полученный результат. Мама с папой предоставили мне свободу выбора, не давили на меня, всегда были рядом», — отметила она.

Выпускница подала документы в Санкт-Петербургский государственный университет. Она рассматривает варианты с поступлением и в другие вузы.

Ранее, как сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о проведении Единого государственного экзамена по русскому языку, который состоялся 6—7 июля.