Эксперт оценил роль витаминов в формировании иммунитета

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников оценил роль витаминов в формировании иммунитета.
Эксперт оценил роль витаминов в формировании иммунитета
  • РИА Новости

«Невозможно экстрадозами каких-то препаратов, витаминов или продуктов питания за очень короткий срок создать стабильный иммунитет», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, есть определённые правила. Например, летом лучше проводить больше времени на открытом воздухе, в том числе под солнцем.

Тяжельников также отметил, что в летнее время по возможности нужно потреблять большее количество сезонных свежих овощей и фруктов.

«Это в целом укрепляет иммунитет, даёт определённый запас витаминов и определённый запас здоровья», — добавил он.

Ранее Тяжельников назвал несколько отличий гриппа от коронавируса.

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.

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