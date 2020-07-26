Эксперт оценил роль витаминов в формировании иммунитета

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников оценил роль витаминов в формировании иммунитета.

«Невозможно экстрадозами каких-то препаратов, витаминов или продуктов питания за очень короткий срок создать стабильный иммунитет», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, есть определённые правила. Например, летом лучше проводить больше времени на открытом воздухе, в том числе под солнцем.

Тяжельников также отметил, что в летнее время по возможности нужно потреблять большее количество сезонных свежих овощей и фруктов.

«Это в целом укрепляет иммунитет, даёт определённый запас витаминов и определённый запас здоровья», — добавил он.

Ранее Тяжельников назвал несколько отличий гриппа от коронавируса.

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