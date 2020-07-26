В Коми с 3 августа заработают кинотеатры

Кинотеатры снова начнут работать в Коми с 3 августа, также театральным коллективам разрешили проводить репетиции без зрителей.

«С 3 августа 2020 года на территории Республики Коми возобновляют работу кинотеатры (кинозалы) при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий», — сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы театров.

Так, ведомство рекомендует исключить в театрах спектакли с массовыми и хоровыми сценами.

Также сообщалось, что с 1 августа в столице возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы вместимостью не более 3000 человек при условии заполняемости на 50%.