Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы театров
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на соответсвующий документ.
В тексте говорится, что «исключаются спектакли с хоровыми и массовыми сценами».
Также «во время проведения мероприятий (концерты, представления, спектакли) запрещается реализация продуктов питания, за исключением воды и напитков в промышленной упаковке».
«Зрители допускаются на площадку мероприятия (спектакль, представление, концерт) при наличии защитной маски (респиратора)», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Кроме этого «рекомендуется обеспечить возможность приобретения посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов)».
Ранее сообщалось, что с 1 августа в столице возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы вместимостью не более 3 тыс. человек при условии заполняемости на 50%.
Как сообщало «Дни.ру», Московский драматический театр «Модерн» рассказал о планах на новый сезон.