Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы театров

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Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы театров. Так, ведомство рекомендует исключить в театрах спектакли с массовыми и хоровыми сценами.
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы театров
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на соответсвующий документ.

В тексте говорится, что «исключаются спектакли с хоровыми и массовыми сценами».

Также «во время проведения мероприятий (концерты, представления, спектакли) запрещается реализация продуктов питания, за исключением воды и напитков в промышленной упаковке».

«Зрители допускаются на площадку мероприятия (спектакль, представление, концерт) при наличии защитной маски (респиратора)», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Кроме этого «рекомендуется обеспечить возможность приобретения посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов)».

Ранее сообщалось, что с 1 августа в столице возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы вместимостью не более 3 тыс. человек при условии заполняемости на 50%.

Как сообщало «Дни.ру», Московский драматический театр «Модерн» рассказал о планах на новый сезон.

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