Военно-морской парад впервые прошёл в Дагестане
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- РИА Новости
«Впервые в истории в дагестанском прибрежном городе Каспийске состоялся военно-морской парад, посвящённый Дню Военно-морского флота России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в торжественных мероприятиях задействовали более 40 единиц кораблей, судов обеспечения и боевой техники Каспийской флотилии, а также более 10 единиц авиационной техники 4-й армии ВВС и ПВО.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Военно-морской флот России оснащён уникальными образцами вооружения и спецтехники.