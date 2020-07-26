Военно-морской парад впервые прошёл в Дагестане

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Военно-морской парад, посвящённый Дню ВМФ, впервые в истории России прошёл в дагестанском городе Каспийске. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Военно-морской парад впервые прошёл в Дагестане
  • © Анатолий Медведь
  • РИА Новости

«Впервые в истории в дагестанском прибрежном городе Каспийске состоялся военно-морской парад, посвящённый Дню Военно-морского флота России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в торжественных мероприятиях задействовали более 40 единиц кораблей, судов обеспечения и боевой техники Каспийской флотилии, а также более 10 единиц авиационной техники 4-й армии ВВС и ПВО.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Военно-морской флот России оснащён уникальными образцами вооружения и спецтехники.

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