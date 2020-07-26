В МЧС рассказали о дезинфекции медицинских и соцобъектов в России
- РИА Новости
«С начала апреля продезинфицировано около 4,3 тыс. лечебных учреждений, более 7 тыс. образовательных учреждений. Кроме того, специальная санитарная обработка проведена на более чем 18,8 тыс. объектах социального обслуживания», — приводит ТАСС сообщение.
В министерстве также уточнили, что дезинфекция проведена на 36 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры.
Ранее в МЧС рассказали о масштабах дезинфекции с момента начала пандемии коронавирусной инфекции.