В МЧС рассказали о дезинфекции медицинских и соцобъектов в России

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Сотрудники МЧС с начала апреля продезинфицировали около 4,3 тыс. медицинских и 18,8 тыс. социальных объектов в России.
В МЧС рассказали о дезинфекции медицинских и соцобъектов в России
  • РИА Новости

«С начала апреля продезинфицировано около 4,3 тыс. лечебных учреждений, более 7 тыс. образовательных учреждений. Кроме того, специальная санитарная обработка проведена на более чем 18,8 тыс. объектах социального обслуживания», — приводит ТАСС сообщение.

В министерстве также уточнили, что дезинфекция проведена на 36 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры.

Ранее в МЧС рассказали о масштабах дезинфекции с момента начала пандемии коронавирусной инфекции.

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