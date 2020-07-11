В МЧС рассказали о масштабах дезинфекции с момента начала пандемии

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С момента начала пандемии МЧС России провело дезинфекцию более 29 млн кв. м. социально значимых объектов.
В МЧС рассказали о масштабах дезинфекции с момента начала пандемии
  • АГН «Москва»
  • © Ведяшкин Сергей

«Силами МЧС России проведена специальная санитарная обработка более 29 млн кв. метров социально значимых объектов по всей стране», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

Было продезинфицировано более 4,1 тыс. лечебных учреждений.

Также была проведена обработка около 7 тыс. образовательных учреждений.

26 июня сообщалось, что спецподразделения МЧС в преддверии общероссийского голосования по поправкам к Конституции проводят дезинфекцию избирательных участков во всех российских регионах.

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