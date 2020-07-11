В МЧС рассказали о масштабах дезинфекции с момента начала пандемии
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«Силами МЧС России проведена специальная санитарная обработка более 29 млн кв. метров социально значимых объектов по всей стране», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.
Было продезинфицировано более 4,1 тыс. лечебных учреждений.
Также была проведена обработка около 7 тыс. образовательных учреждений.
26 июня сообщалось, что спецподразделения МЧС в преддверии общероссийского голосования по поправкам к Конституции проводят дезинфекцию избирательных участков во всех российских регионах.