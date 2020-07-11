В МЧС рассказали о масштабах дезинфекции с момента начала пандемии

С момента начала пандемии МЧС России провело дезинфекцию более 29 млн кв. м. социально значимых объектов.

«Силами МЧС России проведена специальная санитарная обработка более 29 млн кв. метров социально значимых объектов по всей стране», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

Было продезинфицировано более 4,1 тыс. лечебных учреждений.

Также была проведена обработка около 7 тыс. образовательных учреждений.

26 июня сообщалось, что спецподразделения МЧС в преддверии общероссийского голосования по поправкам к Конституции проводят дезинфекцию избирательных участков во всех российских регионах.