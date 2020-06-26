МЧС проводит дезинфекцию избирательных участков в России

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Спецподразделения МЧС в преддверии общероссийского голосования по поправкам к Конституции проводят дезинфекцию избирательных участков во всех российских регионах.
МЧС проводит дезинфекцию избирательных участков в России
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

«В преддверии общероссийского голосования по поправкам к Конституции России подразделения МЧС России проводят дезинфекцию избирательных участков», — заявили в министерстве.

Отмечается, что средство, применяемое для санобработки, нетоксично и абсолютно безопасно для людей, в том числе для детей.

Ранее сообщалось, что на электронное голосование по поправкам к Конституции зарегистрировались 1 190 726 человек, общая явка превысила 52%.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня и продлится до 1 июля.

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