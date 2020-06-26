МЧС проводит дезинфекцию избирательных участков в России
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В преддверии общероссийского голосования по поправкам к Конституции России подразделения МЧС России проводят дезинфекцию избирательных участков», — заявили в министерстве.
Отмечается, что средство, применяемое для санобработки, нетоксично и абсолютно безопасно для людей, в том числе для детей.
Ранее сообщалось, что на электронное голосование по поправкам к Конституции зарегистрировались 1 190 726 человек, общая явка превысила 52%.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня и продлится до 1 июля.