МЧС проводит дезинфекцию избирательных участков в России

Спецподразделения МЧС в преддверии общероссийского голосования по поправкам к Конституции проводят дезинфекцию избирательных участков во всех российских регионах.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В преддверии общероссийского голосования по поправкам к Конституции России подразделения МЧС России проводят дезинфекцию избирательных участков», — заявили в министерстве.

Отмечается, что средство, применяемое для санобработки, нетоксично и абсолютно безопасно для людей, в том числе для детей.

Ранее сообщалось, что на электронное голосование по поправкам к Конституции зарегистрировались 1 190 726 человек, общая явка превысила 52%.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня и продлится до 1 июля.