Общая явка на электронное голосование по Конституции превысила 52%
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- РИА Новости
Отмечается, что всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек.
Ранее ведущий врач-эксперт Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал о мерах безопасности на избирательных участках во время голосования по поправкам к Конституции.
В беседе с газетой «Взгляд» он пояснил, что Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике рисков распространения коронавируса, предусмотренные для участников голосования и членов избирательных комиссий.
Секретарь ЦИК Майя Гришина также рассказала, как будет проводиться голосование по Конституции для граждан, которые находятся на карантине в связи с подтверждённым коронавирусом.