Общая явка на электронное голосование по Конституции превысила 52%

Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составляет 52,5%. Как сообщает РИА Новости, это следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.

Отмечается, что всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек.

Ранее ведущий врач-эксперт Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал о мерах безопасности на избирательных участках во время голосования по поправкам к Конституции.

В беседе с газетой «Взгляд» он пояснил, что Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике рисков распространения коронавируса, предусмотренные для участников голосования и членов избирательных комиссий.

Секретарь ЦИК Майя Гришина также рассказала, как будет проводиться голосование по Конституции для граждан, которые находятся на карантине в связи с подтверждённым коронавирусом.