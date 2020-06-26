Общая явка на электронное голосование по Конституции превысила 52%

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Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составляет 52,5%. Как сообщает РИА Новости, это следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.
Общая явка на электронное голосование по Конституции превысила 52%
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Отмечается, что всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек.

Ранее ведущий врач-эксперт Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал о мерах безопасности на избирательных участках во время голосования по поправкам к Конституции.

В беседе с газетой «Взгляд» он пояснил, что Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике рисков распространения коронавируса, предусмотренные для участников голосования и членов избирательных комиссий.

Секретарь ЦИК Майя Гришина также рассказала, как будет проводиться голосование по Конституции для граждан, которые находятся на карантине в связи с подтверждённым коронавирусом.

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