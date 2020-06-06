В МЧС рассказали об обработке дорог в рамках борьбы с коронавирусом

В МЧС России заявили, что спасатели обработали в стране свыше 5,5 тыс. км дорог в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Дезинфекции подвергаются дороги общего пользования. За прошедшее время продезинфицировано более 5,5 тыс. км дорог, что сравнимо с расстоянием между Москвой и Иркутском», — цитирует пресс-службу министерства ТАСС.

Уточняется, что вместе с этим специалисты МЧС России с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции провели дезинфекцию более 28 тыс. объектов транспортной инфраструктуры.

«Особое внимание уделяется образовательным и лечебным учреждениям, а также объектам соцобслуживания: на сегодняшний день обработано уже более 16 тыс. таких учреждений. Объектов транспортной инфраструктуры обработано более 28 тыс.», — добавили в ведомстве.

Ранее в МЧС рассказали о дезинфекции социальных объектов в России.