В МЧС рассказали о дезинфекции социальных объектов в России

В России проведена дезинфекция свыше 2,7 тыс. лечебных и 1,6 тыс. образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что специалисты провели санитарную обработку социально значимых объектов на площади более 17 млн кв. м.

«Продезинфицировано более 2,6 тыс. лечебных учреждений общей площадью более 2,7 млн кв. м, более 1,6 тыс. образовательных учреждений общей площадью более 3,6 млн кв. м», — приводит ТАСС сообщение.

В мае стало известно, что в Москве провели масштабную дезинфекцию всех дорог и общественных пространств в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.