На Камчатке и во Владивостоке прошли парады в честь Дня ВМФ

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На Камчатке и во Владивостоке состоялись парады в честь Дня Военно-морского флота России, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
На Камчатке и во Владивостоке прошли парады в честь Дня ВМФ
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«В ходе военно-спортивного праздника, где демонстрировались действия сил по предназначению, малые ракетные корабли выполнили постановку радиоэлектронных помех», — цитирует РИА Новости Воскресенского.

Отмечается, что смотр кораблей в бухте Золотой Рог прошёл впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц произнёс поздравительную речь.

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк на воде» состоится в День ВМФ в Севастополе.

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