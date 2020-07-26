На Камчатке и во Владивостоке прошли парады в честь Дня ВМФ
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«В ходе военно-спортивного праздника, где демонстрировались действия сил по предназначению, малые ракетные корабли выполнили постановку радиоэлектронных помех», — цитирует РИА Новости Воскресенского.
Отмечается, что смотр кораблей в бухте Золотой Рог прошёл впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота.
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц произнёс поздравительную речь.
Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк на воде» состоится в День ВМФ в Севастополе.