Акция «Бессмертный полк на воде» пройдёт в День ВМФ в Севастополе

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Акция «Бессмертный полк на воде» состоится в День ВМФ в Севастополе.
Акция «Бессмертный полк на воде» пройдёт в День ВМФ в Севастополе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

В акватории Севастопольской бухты будут размещены памятные таблички, посвящённые кораблям и частям флота, которые удостоены гвардейского звания.

Планируется почтить память экипажей крейсеров «Красный Кавказ», «Красный Крым», эсминца «Сообразительный», сторожевого корабля «СКА-065», подводных лодок «С-33», «М-35», «М-62», «Щ-205» и «Щ-215», тральщика «Защитник».

Ранее председатель Российского союза ветеранов, член центрального штаба ОНФ генерал армии Михаил Моисеев в беседе с НСН прокомментировал перенос «Бессмертного полка» на 2021 год.

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