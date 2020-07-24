Акция «Бессмертный полк на воде» пройдёт в День ВМФ в Севастополе

Акция «Бессмертный полк на воде» состоится в День ВМФ в Севастополе.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

В акватории Севастопольской бухты будут размещены памятные таблички, посвящённые кораблям и частям флота, которые удостоены гвардейского звания.

Планируется почтить память экипажей крейсеров «Красный Кавказ», «Красный Крым», эсминца «Сообразительный», сторожевого корабля «СКА-065», подводных лодок «С-33», «М-35», «М-62», «Щ-205» и «Щ-215», тральщика «Защитник».

Ранее председатель Российского союза ветеранов, член центрального штаба ОНФ генерал армии Михаил Моисеев в беседе с НСН прокомментировал перенос «Бессмертного полка» на 2021 год.