Более 30 человек задержаны после массовых драк в Москве
- РИА Новости
«Всего в территориальные отделы полиции для разбирательства было доставлено более 30 человек», — сообщили в МВД.
Как уточнили в ведомстве, случаи нарушения общественного порядка наблюдались в период с 23 по 24 июля, фиксировались «повреждения имущества и причинения телесных повреждений иностранными гражданами».
В частности, по ряду фактов возбуждены уголовные дела по статье 213 УК «Хулиганство» и по статье 162 УК «Разбой».
«Все правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации в отношении них будут приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на пять лет», — говорится в сообщении МВД.
Ранее полиция сообщила, что в ночь на 24 июля в Марьине произошёл ряд конфликтных ситуаций. В одной из них был ранен мужчина и повреждён автомобиль, в котором он находился. Уточнялось, что 25 участников конфликта уже задержаны.
25 июля стало известно, что московские полицейские задержали ещё девятерых участников драки.