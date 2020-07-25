Более 30 человек задержаны после массовых драк в Москве

Полиция задержала более 30 человек после массовых драк и повреждения витрин заведений в Москве. Нарушителям запретят въезд в Россию на пять лет в соответствии с миграционным законодательством.

«Всего в территориальные отделы полиции для разбирательства было доставлено более 30 человек», — сообщили в МВД.

Как уточнили в ведомстве, случаи нарушения общественного порядка наблюдались в период с 23 по 24 июля, фиксировались «повреждения имущества и причинения телесных повреждений иностранными гражданами».

В частности, по ряду фактов возбуждены уголовные дела по статье 213 УК «Хулиганство» и по статье 162 УК «Разбой».

«Все правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации в отношении них будут приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на пять лет», — говорится в сообщении МВД.

Ранее полиция сообщила, что в ночь на 24 июля в Марьине произошёл ряд конфликтных ситуаций. В одной из них был ранен мужчина и повреждён автомобиль, в котором он находился. Уточнялось, что 25 участников конфликта уже задержаны.

25 июля стало известно, что московские полицейские задержали ещё девятерых участников драки.