В Москве задержали 25 человек после массовой драки

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали 25 человек после массовой драки, произошедшей на юго-востоке Москвы. Возбуждено уголовное дело. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

В МВД сообщили, что в ночь на 24 июля в столичном районе Марьино произошёл ряд конфликтов между гражданами.

В ходе одного из конфликтов мужчине были причинены телесные повреждения. Кроме того, был повреждён автомобиль, в котором он находился.

«Также неизвестные в помещении кафе, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы денежные средства в размере 50 тыс. рублей, повредили имущество, после чего с места происшествия скрылись», — указано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статьям о хулиганстве и разбое.

Как заявил источник агентства в правоохранительных органах, в драке участвовали выходцы из Азербайджана и Армении.

В июне в Норильске возбудили дело по факту массовой драки.