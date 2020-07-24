В Москве задержали 25 человек после массовой драки
- РИА Новости
В МВД сообщили, что в ночь на 24 июля в столичном районе Марьино произошёл ряд конфликтов между гражданами.
В ходе одного из конфликтов мужчине были причинены телесные повреждения. Кроме того, был повреждён автомобиль, в котором он находился.
«Также неизвестные в помещении кафе, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы денежные средства в размере 50 тыс. рублей, повредили имущество, после чего с места происшествия скрылись», — указано в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статьям о хулиганстве и разбое.
Как заявил источник агентства в правоохранительных органах, в драке участвовали выходцы из Азербайджана и Армении.
В июне в Норильске возбудили дело по факту массовой драки.