В Москве задержали 25 человек после массовой драки

Короткая ссылка
Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали 25 человек после массовой драки, произошедшей на юго-востоке Москвы. Возбуждено уголовное дело. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.
В Москве задержали 25 человек после массовой драки
  • РИА Новости

В МВД сообщили, что в ночь на 24 июля в столичном районе Марьино произошёл ряд конфликтов между гражданами. 

В ходе одного из конфликтов мужчине были причинены телесные повреждения. Кроме того, был повреждён автомобиль, в котором он находился. 

«Также неизвестные в помещении кафе, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы денежные средства в размере 50 тыс. рублей, повредили имущество, после чего с места происшествия скрылись», — указано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статьям о хулиганстве и разбое.

Как заявил источник агентства в правоохранительных органах, в драке участвовали выходцы из Азербайджана и Армении.

В июне в Норильске возбудили дело по факту массовой драки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить