В Норильске возбудили дело по факту массовой драки

В Норильске возбудили уголовное дело по факту массовой драки на почве бытового конфликта, сообщили в пресс-службе главка МВД России по Красноярскому краю.

«Дознаватели отдела МВД России по городу Норильску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК России («Хулиганство») по факту конфликта, произошедшего в городе накануне», — говорится в поступившем RT сообщении.

В настоящее время решается вопрос о привлечении участников потасовки к ответственности.

21 июня полицейские патрули пресекли массовую драку в Норильске и доставили участников конфликта в отдел полиции.

В МВД устанавливают всех участников происшествия и опрашивают очевидцев.