В Норильске возбудили дело по факту массовой драки

Короткая ссылка
В Норильске возбудили уголовное дело по факту массовой драки на почве бытового конфликта, сообщили в пресс-службе главка МВД России по Красноярскому краю.
В Норильске возбудили дело по факту массовой драки
  • РИА Новости

«Дознаватели отдела МВД России по городу Норильску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК России («Хулиганство») по факту конфликта, произошедшего в городе накануне», — говорится в поступившем RT сообщении.

В настоящее время решается вопрос о привлечении участников потасовки к ответственности.

21 июня полицейские патрули пресекли массовую драку в Норильске и доставили участников конфликта в отдел полиции.

В МВД устанавливают всех участников происшествия и опрашивают очевидцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить