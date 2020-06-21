Полиция сообщила о пресечении массовой драки в Норильске

Полицейские патрули пресекли массовую драку в Норильске и устанавливают всех её участников.

Об этом говорится в сообщении местной полиции.

«Накануне вечером в дежурную часть полиции отдела МВД России по городу Норильску поступило сообщение о драке. На место незамедлительно были направлены ближайшие наряды наружных служб. Прибывшие на место полицейские пресекли противоправные действия граждан и доставили участников конфликта в отдел полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что конфликт произошёл на бытовой почве.

Полицейские устанавливают всех участников происшествия и опрашивают очевидцев.

Ранее в соцсетях появилось видео потасовки, в которой участвуют несколько десятков человек.