В Москве полиция задержала ещё девятерых участников массовой драки

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Московские полицейские задержали ещё девятерых участников массовой драки в столице.
В Москве полиция задержала ещё девятерых участников массовой драки
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

«Сотрудниками полиции в ходе ОРМ задержаны девять человек по подозрению в совершении противоправных деяний», — указали в ведомстве.

Уточняется, что в настоящий момент проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемых.

Ранее полиция сообщила, что в ночь на 24 июля в Марьине произошёл ряд конфликтных ситуаций. В одной из них был ранен мужчина и повреждён автомобиль, в котором он находился. Уточнялось, что 25 участников конфликта уже задержаны.

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