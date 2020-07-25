Бастрыкин поздравил следователей с профессиональным праздником

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте СК России.

«Уважаемые коллеги! Всецело разделяю с вами радость праздника и искренне желаю вам и вашим близким доброго здоровья, крепости духа и успехов в любых начинаниях», — говорится в сообщении.

Бастрыкин уточнил, что рассчитывает на принципиальность, профессионализм и высокие моральные качества сотрудников органов следствия.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.