Для больниц Подмосковья закуплено 50 передвижных рентген-аппаратов
- РИА Новости
Отмечается, что современная техника повысит качество диагностики. Вырастет и доступность таких исследований, в том числе для маломобильных пациентов.
Телеканал «360» сообщает, что об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Она уточнила, что за последние месяцы больницы Подмосковья получили уже 40 таких аппаратов. И ещё десять поступят туда в ближайшее время.
Вместе с тем медицинские организации Подмосковья получили 42 аппарата для ультразвуковых исследований.
Как передавал ранее progorod43, власти Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.