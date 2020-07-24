Для больниц Подмосковья закуплено 50 передвижных рентген-аппаратов

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В Министерстве здравоохранения Подмосковья сообщили, что для больниц региона закуплено 50 передвижных рентген-аппаратов.
Для больниц Подмосковья закуплено 50 передвижных рентген-аппаратов
  • РИА Новости

Отмечается, что современная техника повысит качество диагностики. Вырастет и доступность таких исследований, в том числе для маломобильных пациентов.

Телеканал «360» сообщает, что об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она уточнила, что за последние месяцы больницы Подмосковья получили уже 40 таких аппаратов. И ещё десять поступят туда в ближайшее время.

Вместе с тем медицинские организации Подмосковья получили 42 аппарата для ультразвуковых исследований.

Как передавал ранее progorod43, власти Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.

 

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