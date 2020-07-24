Путину направлен доклад о проверках опасных производственных объектов

Ростехнадзор направил президенту России Владимиру Путину доклад о ходе проверок опасных производственных объектов, сообщил представитель ведомства.

«Сегодня Ростехнадзор направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину доклад о ходе проверок опасных производственных объектов», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметили в Ростехнадзоре, они были организованы в рамках выполнения поручения главы государства по итогам совещания, посвящённого ликвидации последствий разлива дизтоплива в Красноярском крае.

29 мая на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб, нанесённый экологии, почти в 148 млрд рублей.