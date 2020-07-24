В МВД сообщили, что у жителя Хабаровска нашли более 300 контейнеров с чёрной икрой
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«Отделом дознания ОМВД России по Николаевскому району возбуждено уголовное дело... В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — передаёт телеканал «360» слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
По словам подозреваемого, он нашёл икру рядом с дамбой реки Кукля около села Константиновка. Мужчина забрал её себе и хотел продать.
В декабре 2019 года Nation News сообщали о том, что на складах в Московском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга было обнаружено 4,5 тонны красной икры неизвестного происхождения.