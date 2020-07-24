В МВД сообщили, что у жителя Хабаровска нашли более 300 контейнеров с чёрной икрой

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На жителя Хабаровска заведено уголовное дело после того, как правоохранительные органы обнаружили у него в квартире более 300 контейнеров с чёрной икрой стоимостью свыше 30 млн рублей.
В МВД сообщили, что у жителя Хабаровска нашли более 300 контейнеров с чёрной икрой
  • © МВД России

«Отделом дознания ОМВД России по Николаевскому району возбуждено уголовное дело... В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — передаёт телеканал «360» слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

По словам подозреваемого, он нашёл икру рядом с дамбой реки Кукля около села Константиновка. Мужчина забрал её себе и хотел продать.

В декабре 2019 года Nation News сообщали о том, что на складах в Московском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга было обнаружено 4,5 тонны красной икры неизвестного происхождения.

 

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