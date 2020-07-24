Власти Петербурга прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Власти Петербурга прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

«Ситуация стабилизировалась. Работают многие государственные учреждения по предварительной записи, открыты сады и парки, бассейны и фитнес-центры, салоны красоты, к обычному графику вернулся метрополитен», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, вновь заработали летние кафе и веранды.

Как отметил Беглов, каждое решение согласовывают с Роспотребнадзором.

«Приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете здоровье горожан, поэтому остаётся обязательным использование масок и перчаток в общественных местах, на транспорте и в магазинах», — добавил он.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области выявлено 58 новых случаев COVID-19.

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