В Совфеде прокомментировали ситуацию с 1 сентября

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Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала ситуацию с 1 сентября.
В Совфеде прокомментировали ситуацию с 1 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«В наш комитет и Совет Федерации стали поступать обращения и звонки с вопросами о том, как будет проходить 1 сентября. Никаких установок о переходе только на формат дистанционного обучения в стране или отдельных её регионах не было, нет и не будет», — заявила Гумерова на пленарном заседании Совфеда.

По её словам, 10 августа профильный комитет получит от Минпросвещения данные по предстоящим педсоветам, которые состоятся в регионах в том же месяце.

Ранее финалист премии «Учитель года — 2017» первый заместитель директора по учебно-воспитательной работе в гимназии Святителя Василия Великого Иван Смирнов в беседе с URA.RU прокомментировал идею зачислять выпускников в средние профессиональные образовательные учреждения без экзаменов.

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