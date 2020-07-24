В Роскачестве рассказали, как выбрать мороженое

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Специалисты Роскачества рассказали о том, на что стоит обращать внимание при покупке мороженого.
В Роскачестве рассказали, как выбрать мороженое
  • Pixabay

По техническому регламенту, в мороженом должно быть более 40% молока.

В классическом мороженом категорически запрещено использовать растительные жиры. В мороженом, где есть заменитель молочного жира, можно использовать и растительные жиры, но не более 50% от всей массы жира продукта, сообщает «Вечерняя Москва».

Мороженое должно быть равномерного цвета. Если лакомство покрыто глазурью, то она не должна крошиться или, напротив, быть слишком липкой консистенции. Наличие белого налета и крупинок на глазури свидетельствует о нарушении технологии производства или неправильном хранении.

Кристаллы льда на продукте свидетельствуют о том, что он проходил повторную заморозку. О нарушении режима хранения или окончания срока годности говорит деформированная упаковка.

Ранее ФАН сообщало о том, что специалисты Роскачества проверили овсяное печенье 18 торговых марок, произведённое в России.

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