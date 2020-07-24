Агроном рассказала, можно ли покупать ранние арбузы

Агроном Елизавета Тихонова рассказала, можно ли покупать ранние арбузы.

«Не можно, а нужно. Сейчас в продаже можно встретить дагестанские и иранские арбузы. В Иране получают четыре урожая. В Узбекистане иногда бывает три урожая, первый под плёнкой, потом рассадная культура и последняя суходольная», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, отличие только в сладости. Чем больше воды используется при выращивании, тем менее сладок плод, пояснила Тихонова.

Как добавила эксперт, самые сладкие арбузы — суходольные, они поспевают к концу июля — началу августа.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News оценил влияние употребления арбузов на здоровье.