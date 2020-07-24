Совфед одобрил закон об укреплении воспитания в системе образования

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Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Совфед одобрил закон об укреплении воспитания в системе образования
  • РИА Новости

Законопроект, внесённый в Госдуму президентом Владимиром Путиным, предполагает изменения в ФЗ «Об образовании».

Предлагается определить воспитание как деятельность, «направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации».

Ожидается, что принятие инициативы будет способствовать «всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности».

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