Совфед одобрил закон об укреплении воспитания в системе образования
- РИА Новости
Законопроект, внесённый в Госдуму президентом Владимиром Путиным, предполагает изменения в ФЗ «Об образовании».
Предлагается определить воспитание как деятельность, «направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации».
Ожидается, что принятие инициативы будет способствовать «всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности».