Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в закон об образовании, направленные на укрепление воспитательной составляющей. Текст размещён в думской электронной базе данных.

В частности, предлагается ввести механизм организации воспитательной работы, которая войдёт в состав образовательных программ.

Согласно документу, воспитание обучающихся должно осуществляться «на основе включаемых в соответствующую образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых образовательными организациями».

Ожидается, что принятие проекта будет способствовать «всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда».

Ранее Путин провёл совещание по ситуации в сфере образования на фоне пандемии коронавируса.