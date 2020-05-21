Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования

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Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в закон об образовании, направленные на укрепление воспитательной составляющей. Текст размещён в думской электронной базе данных.
Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования
  • РИА Новости

В частности, предлагается ввести механизм организации воспитательной работы, которая войдёт в состав образовательных программ.

Согласно документу, воспитание обучающихся должно осуществляться «на основе включаемых в соответствующую образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых образовательными организациями».

Ожидается, что принятие проекта будет способствовать «всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда».

Ранее Путин провёл совещание по ситуации в сфере образования на фоне пандемии коронавируса.

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