Назначен новый зампред Верховного суда России
Глава Второго апелляционного суда общей юрисдикции Наталья Подносова была назначена Советом Федерации на должность зампреда Верховного суда России.
- © Алексей Куденко
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что кандидатура Подносовой была внесена в Совфед президентом.
Также сообщается, что она одновременно займёт пост главы экономической коллегии ВС России.
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