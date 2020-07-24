Назначен новый зампред Верховного суда России

Глава Второго апелляционного суда общей юрисдикции Наталья Подносова была назначена Советом Федерации на должность зампреда Верховного суда России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что кандидатура Подносовой была внесена в Совфед президентом.

Также сообщается, что она одновременно займёт пост главы экономической коллегии ВС России.