Назначен новый зампред Верховного суда России

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Глава Второго апелляционного суда общей юрисдикции Наталья Подносова была назначена Советом Федерации на должность зампреда Верховного суда России.
Назначен новый зампред Верховного суда России
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что кандидатура Подносовой была внесена в Совфед президентом.

Также сообщается, что она одновременно займёт пост главы экономической коллегии ВС России.

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