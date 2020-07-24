Около 7 тысяч сотрудников больниц в Петербурге заболели коронавирусом

Более 7 тысяч сотрудников больниц в Санкт-Петербурге заболели коронавирусом, среди них не только медики.

«На сегодняшний день есть информация о более чем 7 тысячах сотрудников больниц, которые заразились коронавирусом», — цитирует РИА Новости губернатора Петербурга Александра Беглова.

Губерантор уточнил, что данное число, помимо медиков, включает в себя кадровиков, бухгалтеров и других сотрудников.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что правительство Санкт-Петербурга выделило 878 млн рублей на дополнительные выплаты медикам. Средства поступят из резервного фонда города.