В Петербурге запретят бары площадью менее 50 квадратных метров

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м.
В Петербурге запретят бары площадью менее 50 квадратных метров
  • Pixabay

Документ опубликован на сайте городской администрации, он вступает в силу 1 января 2021 года.

Одновременно с этим сообщается о создании рабочей группы для урегулирования ситуации, возникшей в результате принятия закона. Как отмечается, решение было принято с учётом резонанса, который вызвала эта инициатива, и многочисленных обращений предпринимательского сообщества.

Как подчеркнул Беглов, к урегулированию вопроса надо подойти взвешенно.

«На одной чаше весов — спокойствие петербуржцев, особенно пожилых людей и детей, которые не хотят слушать под окнами шум от заведений, торгующих по ночам алкоголем сомнительного качества и происхождения. На другой — интересы добросовестных предпринимателей...», — сказал глава города.

По его словам, до вступления закона в силу рабочая группа должна найти решение, которое всех устроит.

С мая в России запрещено продавать алкоголь в заведениях, расположенных в жилых домах. Изменения коснулись помещений, площадь которых составляет менее 20 кв. м. 

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