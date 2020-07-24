Из Москвы в Хабаровский край пришлют лекарства для лечения COVID-19

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что из Москвы в регион пришлют лекарства для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он сообщил в своём аккаунте в Instagram.

По его словам, соответствующая договорённость была достигнута в рамках телефонного разговора с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Он обещал... нам прислать и оборудование, и лекарства очень дорогие, которые используются для лечения уже тяжело больных граждан. Может быть, даже медиков из Москвы. Там большой опыт», — рассказал он.

Ранее Дегтярёв сообщил, что правительство России выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю на покрытие выпадающих доходов.