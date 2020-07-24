Из Москвы в Хабаровский край пришлют лекарства для лечения COVID-19

Короткая ссылка
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что из Москвы в регион пришлют лекарства для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Из Москвы в Хабаровский край пришлют лекарства для лечения COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Об этом он сообщил в своём аккаунте в Instagram.

По его словам, соответствующая договорённость была достигнута в рамках телефонного разговора с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Он обещал... нам прислать и оборудование, и лекарства очень дорогие, которые используются для лечения уже тяжело больных граждан. Может быть, даже медиков из Москвы. Там большой опыт», — рассказал он.

Ранее Дегтярёв сообщил, что правительство России выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю на покрытие выпадающих доходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить