Из Москвы в Хабаровский край пришлют лекарства для лечения COVID-19
- АГН «Москва»
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Об этом он сообщил в своём аккаунте в Instagram.
По его словам, соответствующая договорённость была достигнута в рамках телефонного разговора с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
«Он обещал... нам прислать и оборудование, и лекарства очень дорогие, которые используются для лечения уже тяжело больных граждан. Может быть, даже медиков из Москвы. Там большой опыт», — рассказал он.
Ранее Дегтярёв сообщил, что правительство России выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю на покрытие выпадающих доходов.