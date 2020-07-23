За сутки 74 российских военных выздоровели от коронавируса

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За прошедшие сутки 74 российских военных вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.
За сутки 74 российских военных выздоровели от коронавируса
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 74 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Таким образом, общее число выздоровевших в ВС России увеличилось до 8380.

Ранее в филиале госпиталя имени Бурденко 20 участникам испытаний вакцины от COVID-19, которые проводят Национальный исследовательский центр им. Гамалеи и Минобороны России, ввели второй компонент вакцины.

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