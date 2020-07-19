За сутки 56 российских военных выздоровели от коронавируса
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- РИА Новости
Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.
«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 8105 человек», — цитирует бюллетень ТАСС.
В Минобороны добавили, что к настоящему времени болеют коронавирусом 1218 военных.
Ранее в филиале госпиталя имени Бурденко 20 участникам испытаний вакцины от COVID-19, которые проводят Национальный исследовательский центр им. Гамалеи и Минобороны России, ввели второй компонент вакцины.