Более 90 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в Оренбургской области

Более 90 выпускников сдали Единый государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов в Оренбургской области.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное Минобразования.

Для области это новый рекорд. Предыдущий был установлен в 2014 году, когда наивысшую оценку получили 74 человека.

Губернатор Денис Паслер поздравил выпускников с результатами, которых они добились, несмотря на удалённый формат обучения во время пандемии.

«Теперь для всех очевидно, что для подготовки подходит любая форма работы, в том числе дистанционная, если у человека есть цель», — отметил он.

Ранее Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук, в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что выпускники, решившие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены по результатам аттестата.