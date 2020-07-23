В Подмосковье разрешили проведение досуговых мероприятий с 31 июля
Об этом сообщается в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, опубликованном на сайте регионального правительства.
Уточняется, что в Подмосковье с 31 июля 2020 года при условии соблюдения социальной дистанции разрешаются досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные подобные мероприятия.
Также вводятся ограничения по числу посетителей: не более 50% от общей вместимости места проведения, не превышающей 3 тыс.
С 25 июня в регионе работают торговые центры, музеи и зоопарки.