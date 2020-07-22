В Подмосковье оценили динамику потребительского спроса

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил динамику потребительского спроса в регионе.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Из-за коронавируса мы были вынуждены ввести ограничительные меры. И в самый пиковый период, когда у нас было закрыто большинство объектов потребрынка, цифра опустилась до 34,5 млрд», — заявил он.

К настоящему времени недельный оборот оценивается в 66,5 млрд рублей, что на 7 млрд больше, чем неделей ранее.

До введения ограничительных мер оборот составлял 58,9 млрд рублей.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что среднесуточный оборот предприятий торговли и услуг в Москве вырос на 30,7% в июне.