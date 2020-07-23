Кадыров объяснил фото с двумя пулемётами

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о пулемётах, с которыми он запечатлён на фотографии, опубликованной им в социальных сетях.
Кадыров объяснил фото с двумя пулемётами
  • РИА Новости

«Это оружие Росгвардии, хранится согласно всем требованиям инструкции», — написал чеченский лидер на странице «ВКонтакте».

Он отметил, что сам военный человек и периодически проверяет, как личный состав следит за правилами содержания оружия. По словам Кадырова, фото сделано как раз во время одной из таких проверок.

«Так что не переживайте и не волнуйтесь. Оружие законное, специалисты — самые лучшие пехотинцы», — подчеркнул он.

20 июля госсекретарь США Майк Помпео сообщил о внесении Кадырова в чёрный список. Кадыров в ответ на это написал в соцсетях, что «принимает бой», сопроводив сообщение фото с оружием.

Комментируя снимок, в Кремле заявили, что российское законодательство строго регламентирует владение огнестрельным оружием, и если всё по закону, то никаких проблем нет.

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