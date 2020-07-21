В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал фото главы Чечни Рамзана Кадырова с оружием.

Он отметил, что «в России есть законодательство, которое строго регламентирует владение огнестрельным оружием».

Песков пояснил, что «в случае, если владение огнестрельным оружием гражданином России, и здесь не важно, кто ты — рядовой гражданин, губернатор или президент — если ты владеешь оружием в соответствии с законом, и если оно зарегистрировано, и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Госдепартамент внёс Кадырова в чёрный список.

Из распоряжения следует, что ограничительные меры вводятся «из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике».

Позднее Кадыров отреагировал на это заявление Помпео.

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — заявил глава Чечни в своём Telegram-канале, сопроводив этот пост фотографией с оружием.

Также Кадыров пригласил Помпео в своё родовое село.