Кадыров пригласил Помпео в своё родовое село в Чечне
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Он отметил, что «до того испугался» включения его в санкционный список, что приехал в родовое село — высокогорный Беной.
«Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво, поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает», — сказал Кадыров в видеообращении, опубликованном ЧГТРК «Грозный».
Ранее Помпео сообщил, что Госдепартамент внёс Кадырова в чёрный список.
Из распоряжения следует, что ограничительные меры вводятся из-за его «причастности к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике».
Кадыров заявил, что «принимает бой» и что «дальше будет интереснее».
МИД России пообещал найти способ ответить на американские санкции.