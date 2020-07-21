Кадыров пригласил Помпео в своё родовое село в Чечне

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на заявление госсекретаря США Майка Помпео о введении против него новых санкций пригласил его в своё родовое село.
Кадыров пригласил Помпео в своё родовое село в Чечне
  • © РИА Новости / Саид Царнаев

Он отметил, что «до того испугался» включения его в санкционный список, что приехал в родовое село — высокогорный Беной.

«Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво, поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает», — сказал Кадыров в видеообращении, опубликованном ЧГТРК «Грозный».

Ранее Помпео сообщил, что Госдепартамент внёс Кадырова в чёрный список.

Из распоряжения следует, что ограничительные меры вводятся из-за его «причастности к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике».

Кадыров заявил, что «принимает бой» и что «дальше будет интереснее».

МИД России пообещал найти способ ответить на американские санкции.

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