Вирусолог оценил возможное влияние дождливой погоды на заболеваемость COVID-19

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Александр Бутенко оценил возможное влияние дождливой погоды на заболеваемость COVID-19.

«Думаю, что если масса людей общается во время дождливой погоды, а носитель вируса кашляет, то здесь уменьшается возможность передачи вируса воздушно-капельным путём от человека к человеку. Дождь уменьшает концентрацию вирусных частиц в воздухе», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как считает Бутенко, аэрозоли должны исчезать из воздуха, особенно с потоками дождя.

По его словам, точные исследования не проводились, это лишь предположение.

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.