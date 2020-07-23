Вирусолог оценил возможное влияние дождливой погоды на заболеваемость COVID-19
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- АГН «Москва»
«Думаю, что если масса людей общается во время дождливой погоды, а носитель вируса кашляет, то здесь уменьшается возможность передачи вируса воздушно-капельным путём от человека к человеку. Дождь уменьшает концентрацию вирусных частиц в воздухе», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Как считает Бутенко, аэрозоли должны исчезать из воздуха, особенно с потоками дождя.
По его словам, точные исследования не проводились, это лишь предположение.
В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.