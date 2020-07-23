В Татарстане оценили ситуацию с респираторными заболеваниями в регионе

В Минздраве Татарстана оценили ситуацию с респираторными заболеваниями в регионе.

«Все пациенты с респираторными заболеваниями стали рассматриваться как «потенциально подозрительные», и им проводится целый ряд исследований», — цитирует «Реальное время» замминистра здравоохранения РТ Владимира Жаворонкова.

В настоящее время, по данным ведомства, 8% от всех пневмоний в республике являются вирусными.

Ранее сообщалось, что ещё 453 пациента выздоровели после коронавируса в Москве, всего в столице вылечились уже более 173 тыс. человек.