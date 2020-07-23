В Госдуме прокомментировали закон о налоговом манёвре в IT-отрасли

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин прокомментировал закон о налоговом манёвре в IT-отрасли.
В Госдуме прокомментировали закон о налоговом манёвре в IT-отрасли
  • РИА Новости

В беседе со «Взглядом» он отметил, что новый закон прямо не связан с пандемией, тем более что IT в целом нельзя назвать отраслью, пострадавшей от весенних ограничительных мер.

«Наоборот, ориентированные на удалённую работу сегменты сильно выросли, а у иных компаний просто немного понизилась планка», — сказал он.

Как считает депутат, новый закон означает существенную перемену отношения государства к IT-индустрии.

«Наряду с налоговым манёвром Госдумой также в среду был принят закон о регуляторных «песочницах», то есть об особых правовых режимах. Это тоже важный для IT-индустрии законопроект», — добавил он.

Для IT-компаний начиная с 2021 года и на бессрочный период устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов — 7,6%. 

Также предусмотрен ряд других преференций.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить