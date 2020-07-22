Госдума приняла закон о налоговом манёвре в IT-отрасли

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о налоговом манёвре в IT-отрасли, сообщает ТАСС.
Госдума приняла закон о налоговом манёвре в IT-отрасли
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Согласно закону, для предприятий, работающих в IT-сфере, устанавливается ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%, а ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, обнуляется.

Для IT-компаний начиная с 2021 года и на бессрочный период устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов — 7,6%. 

Также предусмотрен ряд других преференций.

Ранее Путин поручил кабмину до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.

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