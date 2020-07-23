Все регионы выразили желание участвовать в программе кешбэка за туры

Короткая ссылка
Все регионы России выразили огромное желание принять участие в программе стимулирования спроса на турпоездки по стране в 2020 году.
Все регионы выразили желание участвовать в программе кешбэка за туры
  • РИА Новости

«Мы приняли решение, что в проекте примут участие все регионы нашей страны. Изначально предполагалось, что мы ограничим участие регионов объёмом номерного фонда, который есть в тех или иных субъектах, но в конечном итоге решили не ограничивать предложения для наших граждан для того, чтобы у россиян было как можно больше выбора для путешествий», — приводит РИА Новости слова руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кешбэк будет начисляться за покупку туров по стране продолжительностью не менее пяти ночей и их оплату картой МИР.

В программе возврата средств за туры по России примут участие все регионы страны

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить