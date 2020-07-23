Все регионы выразили желание участвовать в программе кешбэка за туры

Все регионы России выразили огромное желание принять участие в программе стимулирования спроса на турпоездки по стране в 2020 году.

«Мы приняли решение, что в проекте примут участие все регионы нашей страны. Изначально предполагалось, что мы ограничим участие регионов объёмом номерного фонда, который есть в тех или иных субъектах, но в конечном итоге решили не ограничивать предложения для наших граждан для того, чтобы у россиян было как можно больше выбора для путешествий», — приводит РИА Новости слова руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кешбэк будет начисляться за покупку туров по стране продолжительностью не менее пяти ночей и их оплату картой МИР.

В программе возврата средств за туры по России примут участие все регионы страны.