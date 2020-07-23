Мишустин рассказал о подготовке нацпроекта по туризму

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что правительство разрабатывает национальный проект по развитию внутреннего туризма, он будет представлен осенью.
Мишустин рассказал о подготовке нацпроекта по туризму
  • РИА Новости

По его словам, нацпроект «Туризм» является ответом на те вызовы, которые «на сегодняшний день в том числе поставила пандемия».

«И мы уже на сегодняшний день получили одобрение президента, разрабатываем соответствующие меры этого проекта и осенью представим его всем», — заявил глава правительства.

Он отметил, что в России есть «замечательные места, курорты». По его словам, нужны хорошая инфраструктура, инвестиции от частных инвесторов и недорогие билеты, чтобы граждане могли добираться до этих мест любыми видами транспорта.

Также, отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что «лучше создать условия для отдыха в своей стране, чем закрывать искусственно границы».

Ранее Мишустин заявил, что на прошлой неделе кабмин решил дополнительно выделить 15 млрд рублей для частичной компенсации расходов туристам, которые до конца года решат отдохнуть в ряде российских регионов.

В правительстве уточнили, что кешбэк будет начисляться за покупку туров по России продолжительностью не менее пяти ночей и их оплату картой МИР.

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