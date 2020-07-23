В Кремле прокомментировали заявление Жириновского по отставке Фургала

В Кремле не было известно о планах Сергея Фургала написать заявление об отставке с поста губернатора Хабаровского края по собственному желанию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, об этих планах не было известно», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

22 июля лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе выступления в Госдуме заявил, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края. По словам Жириновского, он отговорил Фургала это делать.

Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия.

В начале июля Фургал был задержан в рамках расследования дела об организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах.

В СК рассказали о восстановлении хронологии и обстоятельств, связанных с уголовным преследованием Фургала в 2004 году.

Так, следствию стало известно, что после убийства предпринимателя Евгения Зори на первоначальном этапе его расследования в качестве подозреваемых в совершении этого преступления задерживались Фургал и его деловой партнёр Николай Мистрюков.

Отмечается, что задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия об их причастности к смерти предпринимателя.